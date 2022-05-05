Из Казахстана выдворили женщину с тройным гражданством

5 мая. 21:14

Гражданка Казахстана была выдворена за пределы республики за несообщение о приобретении паспортов еще двух стран, решение принято Железинским райсудом.

Нарушительница была выявлена при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска отделения пограничного контроля "Урлитюбе" при пересечении государственной границы 23 апреля. Гражданка не сдала паспорт Казахстана, приобретя гражданство РФ и Канады.

В суде женщина признала вину и пояснила, что в ноябре 2017 года получила гражданство Канады, а в марте 2022 года - гражданство РФ. Она не сдала паспорт Республики Казахстан и не сообщила в установленные законодательством сроки о приобретении иностранного гражданства из-за незнания закона.

Нарушительница, у которой нет родных в Казахстане, попросила выдворить ее за пределы Казахстана, что и было сделано.

Постановление суда вступило в законную силу.