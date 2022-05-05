Глава МИД Германии приедет в Киев

5 мая. 20:58

Министр иностранных дел в ближайшее время приедет с визитом на Украину. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Он также отметил, что считает хорошим событием телефонный разговор президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Это хорошее событие. Я до и после (разговора) интенсивно общался с федеральным президентом. И мы установили, что итогом беседы будет то, что министр иностранных дел в ближайшее время будет на Украине", - цитирует Шольца РИА Новости.

Ранее сегодня состоялся телефонный разговор Штайнмайера и Зеленского, в ходе которого, как отмечается, были устранены "раздражающие факторы".

Напомним, в середине апреля Штайнмайер заявил, что хотел поехать на Украину, однако ему сообщили, что в Киеве ему рады не будут.