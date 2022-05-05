Россию лишили молодежного чемпионата мира 2023 года

5 мая. 20:51

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Канаде. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Федерации хоккея Канады.

"Мы рады возможности провести молодежный чемпионат мира 2023 года в Галифаксе и Монктоне. Это два великих города с первоклассными стадионами и страстными болельщиками, которые поддерживают юношеский хоккей", - сказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Он также поблагодарил канадскую федерацию за то, что за столь короткое время были найдены два замечательных места для проведения турнира. "С нетерпением жду чемпионата мира 2023 года", - цитирует его ТАСС.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принять Новосибирск и Омск, однако совет IIHF отозвал у Федерации хоккея России (ФХР) право на его проведение из-за ситуации на Украине.