В Железноводске парадом пройдут фото и книги фронтовых поэтов и писателей 

6 мая. 2:34

В ставропольском Железноводске впервые пройдет "Бессмертный книжный полк", участники которого пронесут фотографии поэтов и писателей-фронтовиков, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Седьмого мая в Железноводске впервые на территории Кавказских Минеральных Вод пройдет патриотическая акция "Бессмертный книжный полк": его возглавит колонна юнармейцев, которые пронесут фотографии и имена поэтов и писателей-фронтовиков, а также книги, написанные ими о Великой Отечественной войне и послевоенном времени", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В память о Великой Победе участники акции привлекут внимание жителей и гостей курорта к книгам о войне, которые имеются в фондах библиотек города и составляют золотой фонд литературы о войне.

Все эти книги оставили неизгладимый след в душе, сыграли большую роль в жизни, научили ценить мир, жизнь, любить дом, семью, близких, защищать самое дорогое, верить, надеяться. Более тысячи советских писателей ушли на фронт, из них около 400 не вернулись. Эти книги достойны того, чтобы стать в одном ряду с участниками акции "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая", рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.