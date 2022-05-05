Лукашенко проведет встречу с Путиным

5 мая. 20:41

В ближайшее время президент Беларуси Александр Лукашенко собирается встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сам сообщил в интервью агентству Associated Press.

"Мы в ближайшее время встретимся с ним (с президентом России - прим. ред). Обещаю", - сказал глава белорусского государства.

Лукашенко также отметил, что у них с Путиным сложились очень открытые и дружеские отношения. "Я сомневаюсь, что у Владимира Путина есть более тесные, открытые и дружеские отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с президентом Беларуси", - цитирует его агентство БелТА.