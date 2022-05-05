В Тбилиси у здания правительства задержаны сторонники Саакашвили

5 мая. 20:36

На акции протеста в центре Тбилиси задержаны несколько сторонников Михаила Саакашвили, пишет Sputnik Грузия.

В четверг вечером активисты и сторонники "Единого Нацдвижения" собрались у здания правительства в Тбилиси, чтобы провести акцию в поддержку Михаила Саакашвили, они требуют перевести заключенного экс-президента страны на лечение за границу. Правоохранители задержали несколько активистов.

Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста, требуя своего освобождения.