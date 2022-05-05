Постпреды ЕС обсудят шестой пакет антироссийских санкций

5 мая. 19:59

В пятницу, 6 мая, состоится встреча постоянных представителей стран-членов Европейского союза, на котором будет обсуждаться шестой пакет санкций в отношении России, следует из повестки заседания.

"Завтра в повестке COREPER II (Совет постпредов ЕС - прим. ред.): шестой пакет санкций", - сказано в документе.

Постпреды стран ЕС должны единогласно согласовать предложенный ЕК комплекс санкций, после чего будет запущена техническая процедура их утверждения. Затем санкции вступят в силу, передает РИА Новости.

Ранее сообщилось, что шестой пакет санкций будет включать поэтапный отказ российской нефти, отключение от SWIFT Сбербанка и нескольких крупных российских банков, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.