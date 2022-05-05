Премьеры России и Беларуси обсудили противодействие санкциям

5 мая. 19:53

В четверг, 5 мая, премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

В ходе беседы стороны актуальные вопросы развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в условиях противодействия санкциям, введенным недружественными государствами.

Главы правительств отметили необходимость наращивания взаимодействия в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре. Особое внимание было уделено реализации совместных программ импортозамещения, созданию новых производственных мощностей и переходу на использование национальных валют во взаимной торговле, передает ТАСС.