ВОЗ: избыточная смертность от ковида в мире составила 14,9 млн

5 мая. 20:19

В мире в 2020-2021 годах зарегистрировано 14,9 млн смертей, связанных с коронавирусом, сообщает в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Согласно новым оценкам ВОЗ, количество смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19 ("избыточная смертность"), с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года составило приблизительно 14,9 млн (от 13,3 млн до 16,6 млн)", - информирует организация.

"Избыточная смертность", уточнили в ВОЗ, это разница между числом смертей, зарегистрированных в мире в 2020-2021 годах, и числом смертей, которое "можно было бы ожидать при отсутствии пандемии, если основываться на данных прежних лет".

Число летальных исходов в связи с пандемией было выше среди мужчин - на них пришлось 57%, на женщин - 43%. В ВОЗ добавили, что 84% избыточных смертей за последние два года приходятся на страны Юго-Восточной Азии, Европы и Америки.

Всего с начала пандемии в мире было выявлено 512 607 587 случаев коронавируса, умерли 6 243 038 человек. Больше всего случаев инфицирования подтверждено в США - 80 676 055, следом идут Индия, Бразилия, Франция и Германия. Больше всего смертей от коронавируса произошло также в США - 986 698, далее следуют Бразилия, Индия, Россия и Мексика.