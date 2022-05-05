Лучший вратарь мира 1988 года заявил о развитии футбола в Дагестане 

5 мая. 20:10

Легендарный советский вратарь, вице-чемпион Европы и лучший голкипер мира 1988 года Ринат Дасаев в рамках визита в Дагестан сообщил, что республика обладает всеми условиями для подготовки высококлассных футболистов.

"В Дагестане я не впервые, много раз сюда приезжал, очень нравится здесь, республика гостеприимная. Что касается футбола - заметно, что дагестанский футбол развивается, особенно уделяется внимание детскому футболу. При таком отношении к виду спорта здесь вырастут хорошие футболисты", - приводит слова Дасаева РИА Дагестан.

Напомним, что Ринат Дасаев приехал в республику для участия в матче легенд. Вместе с ним в Дагестан прибыли четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и дважды – Кубка России, победитель суперкубка Германии Владимир Бесчастных, дважды призер чемпионата России, обладатель Кубка России Олег Корнаухов.