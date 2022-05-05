Турция ожидает рекордного экспорта по итогам года

Экспорт Турции по итогам 2022 года ожидается на уровне $250 млрд, сообщили в Минфине страны.
Рекордные показатели экспорта Турции в апреле свидетельствуют о ее продвижении к поставленным целям в $250 млрд к концу года, сообщил в четверг глава Минфина страны Нуреддин Небати.
Ранее в четверг министр торговли Турции Мехмет Муш сообщил, что апрельский объем экспорта составил $23,4 млрд, что является "абсолютным рекордом".
"В координации со всеми нашими структурами мы решительными шагами продолжим продвижение по пути к нашим идеалам - созданию более процветающей Турции", - отметил глава Минфина Турции в своем Telegram-канале.
По его мнению, итоги апреля подтверждают, что усилия правительства по реализации экономической модели, ориентированной на инвестиции, производство, экспорт и занятость, дают результаты.
В прошлом году экспорт Турции составил $240,1 млрд.