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Турция ожидает рекордного экспорта по итогам года

Турция ожидает рекордного экспорта по итогам года

Экспорт Турции по итогам 2022 года ожидается на уровне $250 млрд, сообщили в Минфине страны.

Рекордные показатели экспорта Турции в апреле свидетельствуют о ее продвижении к поставленным целям в $250 млрд к концу года, сообщил в четверг глава Минфина страны Нуреддин Небати.

Ранее в четверг министр торговли Турции Мехмет Муш сообщил, что апрельский объем экспорта составил $23,4 млрд, что является "абсолютным рекордом".

"В координации со всеми нашими структурами мы решительными шагами продолжим продвижение по пути к нашим идеалам - созданию более процветающей Турции", - отметил глава Минфина Турции в своем Telegram-канале.

По его мнению, итоги апреля подтверждают, что усилия правительства по реализации экономической модели, ориентированной на инвестиции, производство, экспорт и занятость, дают результаты.

В прошлом году экспорт Турции составил $240,1 млрд.

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