Названы пункты пропуска на границе между Азербайджаном и Арменией

5 мая. 19:23

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал документ о внесении изменений в "Количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и перечень территорий их расположения".

Определены названия добавленных в документ пунктов пропуска и перечень территорий, на которых они расположены.

Добавлены следующие пункты пропуска через государственную границу Азербайджана:

- пункт пропуска Эйвазлы через государственную границу - Губадлинский район (село Эйвазлы), между Азербайджаном и Арменией;

- пункт пропуска Газанчи через государственную границу - Зангиланский район (село Газанчи), между Азербайджаном и Арменией;

- пункт пропуска в Международном аэропорту Физули (Физулинский район, село Мирзаджамаллы);

- пункт пропуска в Международном аэропорту Загатала (село Мухах, Загатальский район).