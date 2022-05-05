В центре Еревана начался очередной митинг оппозиции

5 мая. 18:59

В центре Еревана стартовал очередной митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Шествие по центральным улицам началось с минуты молчания в память о мужчине, скончавшемся в палаточном лагере оппозиции, передает РИА Новости.

После шествия состоится митинг, на котором, как ожидается, будут сделаны важные заявления.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.