Путин и Беннет поговорили о ситуации на Украине

5 мая. 18:52

В четверг, 5 мая, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

"Глава российского государства тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником - Днем независимости", - сказано в заявлении.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине, уделив особое внимание гуманитарном аспектам, в том числе эвакуации мирных жителей территории завода "Азовсталь".

Путин и Беннет также подчеркнули особое значение Дня Победы для народов России и Израиля, чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста. Премьер Израиля при этом отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом.

Помимо этого, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных отношений.