Названы главные железнодорожные направления на майские праздники в России

5 мая. 19:03

Сочи, Анапа и Новороссийск оказались в числе самых популярных направлений на майские праздники.

"Среди южных направлений самыми востребованными стали Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Адлер, Москва – Новороссийск, Москва – Анапа, Москва – Кисловодск, Санкт-Петербург – Адлер, Саратов – Адлер, Краснодар – Имеретинский курорт", - говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Пиковый спрос был отмечен на 29 и 30 апреля.

За весь период майских праздников поездами планируется перевезти свыше 3,5 млн пассажиров.