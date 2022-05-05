В России зарегистрирован новый препарат от коронавируса

5 мая. 18:35

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "Миробивир", созданный на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира.

Препарат "Миробивир" разработан компанией "Фармасинтез". Он зарегистрирован 4 мая, лекарство выпускается в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, с дозировкой 150 плюс 100 мг.

Препарат показано применять для лечения новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, не требующее дополнительной оксигенотерапии, следует из инструкции к "Миробивиру".