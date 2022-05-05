В Армении посоветовали Пашиняну провести переговоры с Кочаряном и Саргсяном

5 мая. 18:44

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и зачинщики армяно-азербайджанского конфликта Роберт Кочарян и Серж Саргсян должны провести переговоры. Такое мнение выразил первый президент Армении, лидер партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян.

"Если наша интеллигенция хочет сделать что-то для нации, пусть заставит Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна сесть за стол переговоров и найти выход из создавшейся ситуации", - написал он в статье, опубликованной на портале iLur.am.

По словам Тер-Петросяна, эти переговоры необходимы, чтобы найти выход из сложившейся внутриполитической ситуации, передает ТАСС.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.

С вечера 1 мая оппозиционеры заблокировали площадь Франции в Ереване. Они соорудили там баррикады из мусорных контейнеров и уличных скамеек, а также установили палатки. С утра понедельника акции неповиновения и блокировки улиц продолжаются в Ереване и различных областях Армении.