ВОЗ рассмотрит вопрос о закрытии регионального офиса в Москве

5 мая. 17:58

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может закрыть офис Европейского регионального бюро в Москве.

Согласно информации дипломатических и политических источников агентства Reuters, в проекте резолюции, который будет рассмотрен 10 мая, содержится призыв отменить связанные с деятельностью ВОЗ встречи в России. При этом он не предполагает более жестких санкций в отношении РФ, таких как отстранение России от участия в совете ВОЗ или лишение ее права голоса.

Как отмечается, речь идет о закрытии в Москве Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Российский офис ВОЗ в столице продолжит свою работу.