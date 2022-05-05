В Крыму организовали перевозку туристов с учетом закрытых аэропортов

5 мая. 18:15

Процесс перевозки туристов с учетом временного закрытия аэропорта Симферополя удалось наладить, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

"В Крыму делается все возможное, чтобы наши гости чувствовали себя как дома, отдыхали и наслаждались теми уникальными возможностями, которые дает регион", - отметил глава ведомства Вадим Волченко.

На авиасообщение обычно приходится порядка 30% от общего турпотока в Крым, в настоящее время оно частично перекрывается ж/д сообщением, объемы которого выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, а также автобусным сообщением. По данным министерства, многие крупные отели Крыма наладили доставку туристов от Крымского моста.