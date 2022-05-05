Автобус в Турции попал в аварию, есть погибшие

5 мая. 18:09

В городе Бурса в Турции грузовик врезался в автобус, погиб один человек, еще шестеро тяжело ранены, передает телеканал A Haber.

"Согласно полученной информации, авария произошла около 16.00 (совпадает с мск) на автомагистрали Бурса-Анкара. Во время движения в направлении Анкары водитель грузовика врезался в пассажирский автобус. Погиб один человек, шестеро получили ранения", - говорится в сообщении.

К месту происшествия отправлены машины скорой помощи и пожарные. На место ДТП прибыл начальник полиции Бурсы Тачеттин Аслан.

"Водитель грузовика, попавшего в аварию, скрылся с места происшествия", - сообщает телеканал.