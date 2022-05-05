Узбекских майнеров переводят на солнечную энергию

Несмотря на массовые отключения электроэнергии в начале этого года, власти Узбекистана намерены стимулировать развитие экономики страны посредством майнинга криптовалюты, пишет Blockworks.

Согласно указу президента Узбекистана, опубликованному на этой неделе, местные майнеры, подключенные к энергосистеме страны, будут платить за электроэнергию в двойном размере. А в периоды высокого потребления энергии с майнеров могут взиматься дополнительные сборы. В правительстве надеются, что введение двойных тарифов ускорит переход майнеров на солнечную энергию. Ташкент также освободит все сделки с цифровыми активами отечественных и иностранных компаний от налога на прибыль.

Несмотря на отсутствие официального лицензирования, криптомайнеры по всей стране должны зарегистрироваться в новом Национальном агентстве перспективных проектов Узбекистана. В 2018 году Узбекистан все-таки легализовал деятельность на рынке криптовалют, блокчейн-технологий и майнинга, но в настоящее время лицензия на работу есть только у одной криптобиржи - на ней местные майнеры и продают цифровые активы.

В CoinDesk сообщили, что новая нормативно-правовая база потребует от криптобирж проводить тщательные проверки своих клиентов, а также хранить информацию об операциях в течение пяти лет.

Законопроект, предложенный в январе 2020 года, предусматривал разработку национального майнинг-пула, предоставляющего его участникам возможность платить за электроэнергию со скидкой. Тем не менее, похоже, что новый указ, направленный на стимулирование перехода майнеров на солнечную энергетику, вносит свои изменения, так как власти хотят обеспечить молодой отрасли достаточную свободу регулирования.

Власти Узбекистана надеются, что местные криптомайнеры установят с целью эксплуатации собственные солнечные батареи, что снизит нагрузку на энергетическую инфраструктуру страны, и так переживающую непростые времена.

Узбекистан по-прежнему переживает последствия майнинга биткойнов в Казахстане. Подобные меры служат ответом на перебои с подачей электроэнергии, с которыми столкнулись Узбекистан и соседняя Киргизия в начале этого года, после того как майнеры биткоинов массово бежали в Казахстан после запрета на майнинг в Китае в июне прошлого года. В итоге система электроснабжения Казахстана, от которой также зависят энергосистемы Узбекистана и Киргизии, сильно пострадала. Подача электроэнергии, тепла и газа была нарушена, и в конечном итоге правительство обвинило майнеров в беспрецедентном росте спроса на энергию.

По данным экспертов Института Центральной Азии и Кавказа и программы исследований Шелкового пути, несмотря на то, что в результате перебоев никто не погиб, международный аэропорт Ташкента перестал принимать рейсы, сотни людей застряли в вагонах поездов, а десятки оказались запертыми в лифтах и горнолыжных подъемниках. В своем блоге аналитики назвали майнинг криптовалют "соломинкой, переломившей хребет верблюду".

Для восстановления электроснабжения трем центральноазиатским странам пришлось закупать дорогостоящую электроэнергию через еще советскую энергосистему, несмотря на изобилие в регионе таких устойчивых источников энергии, таких как гидроэнергия.

Судя по Кембриджскому индексу потребления электроэнергии в биткоинах от исследователей Кембриджского университета, всего за два месяца после запрета в Китае доля Казахстана в мировом майнинге биткоина увеличилась с 7% до 18%. Из этого следует, что Казахстан в одночасье стал вторым по величине игроком в майнинге криптовалюты после США.

Узбекистан же добывает гораздо меньше биткоинов. К августу прошлого года на страну приходился всего 0,05% от общего хешрейта биткоина, хотя теперь, когда криптомайнерам в обозримом будущем не придется платить подоходный налог, ситуация может измениться.