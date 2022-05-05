В Казахстане назначили дату референдума по внесению изменений в Конституцию

5 мая. 17:53

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахстана состоится 5 июня 2022 года. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 91 конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме" постановляю: провести 5 июня 2022 года республиканский референдум", - сказано в указе.

На конституционный референдум будет вынесен следующий вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?".

Как отметил президент республики Касым-Жомарт Токаев, конституционный референдум продемонстрирует твердую приверженность властей демократическим принципам. По его словам, референдум позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать историческом событии, которое определит будущее Казахстана страны.