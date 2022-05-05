"Бессмертный полк" пройдет по Берлину 9 мая

5 мая. 17:34

Полиция Берлина одобрила проведение акции "Бессмертный полк", мероприятие состоится 9 мая, при этом демонстрация любых военных символов, в том числе георгиевской ленточки, запрещена.

"Добро от полиции получено, идем! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках - победителях, принять участие в международной гражданской акции "Бессмертный полк", - , сообщила координатор проекта Яна Заугарова в соцсетях.

Шествие стартует от Бранденбургских ворот в 11.00 (12.00 мск) и завершится у мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен. Там же состоится возложение цветов и пройдет минута молчания.

Заугарова отметила, что шествию в Берлине будет обеспечено полицейское сопровождение.

В этом году на мероприятии запрещена демонстрация любых военных символов, подчеркнула Заугарова. Нельзя демонстрировать в любом виде символы V и Z, георгиевские ленты, любые флаги и знамена, все виды военной формы и ее элементы. Кроме того, на шествии запрещено исполнение военных маршей в качестве музыкального сопровождения.