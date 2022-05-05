Главы МИД России и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на Украине

5 мая. 17:34

В четверг, 5 мая, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Беларуси Сергея Лаврова и Владимира Макеев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, а также обсудили последние события на Украине. "Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов Российской Федерации и Республики Беларусь", - сказано в заявлении.

Кроме того, в МИД России сообщили, что Лавров и Макей поговорили о текущих вопросах двустороннего сотрудничества и союзного строительства, в том числе, о реализации интеграционных решений высших органов Союзного государства.