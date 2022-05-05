Япония расширяет санкции против России

5 мая. 17:21

Правительство Японии решило ввести дополнительный пакет антироссийских санкций.

Как сообщил в четверг премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам прошедших в Лондоне переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, новый пакет санкций состоит из четырех основных направлений.

По словам Кисиды, Япония заморозит активы еще примерно 140 физических лиц, расширит запрет на поставки различной продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ. Также будет расширен список российских банков, в отношении которых действуют рестрикции, расширится эмбарго на импорт в РФ передовых технологий, в том числе будет введен запрет на поставки в Россию квантовых компьютеров.

Накануне Россия запретила въезд в страну премьер-министру Кисиде и еще 62 японским гражданам.