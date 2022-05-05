СМИ: США осенью планируют закупить в резерв 60 млн баррелей нефти

5 мая. 17:12

Администрация США запланировала крупные закупки нефти для пополнения стратегических резервов на осень, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства энергетики страны.

В настоящее время американские власти проводят крупные товарные интервенции за счет стратегических резервов в попытке сбить цены на топливо, растущие на фоне антироссийских санкций.

"Администрация (президента США Джо) Байдена планирует этой осенью сбор заявок для закупки 60 млн баррелей сырой нефти в качестве первого шага в многолетнем процессе, который призван пополнить сокращающиеся... резервы Америки", - информирует телеканал.

По данным CNN, Минэнерго США представит долгосрочный план закупок нефти в четверг.

Ранее Байден объявил о высвобождении из стратегических резервов 180 млн баррелей нефти.