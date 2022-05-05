Токаев подписал поправки в закон о референдуме

5 мая. 16:59

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме", текст закона публикуется в печати, сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним, глава государства 29 апреля на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана объявил о проведении референдума по вопросу поправок в Конституцию Казахстана.

Референдум проводится на всей территории страны. Участие в нем тем не менее добровольное. Участвующим в референдуме жителям Казахстана должно исполниться 18 лет.

В референдуме смогут принять участие признанные судом недееспособными граждане, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

На предстоящий референдум могут вынести один вопрос – согласны ли казахстанцы с поправками, вносимыми в Конституцию? Также могут вынести каждый пункт на отдельное голосование. Вынесенный на референдум вопрос считается принятым, если положительно проголосуют более 50% избирателей.