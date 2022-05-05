Главгосэкспертиза одобрила проект новой воздушной гавани Краснодара

5 мая. 16:55

Проект нового аэропорта в Краснодаре получил положительное заключение Главгосэкспертизы, - сообщили сегодня в пресс-службе краевой администрации.

Площадь нового терминала составит около 83 тыс. кв. метров. Планируется, что он позволит обслуживать до 7,5 млн пассажиров в год. Аэропорт оснастят 10 телетрапами для перехода из терминала в самолет, внутри будет 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа. Проект создан с учетом всех потребностей и логистики приема будущих пассажиров, - отметили в Главгосэкспертизе, передает портал Юга.ру.

Напомним, в Краснодаре планируют создать мультимодальный транспортный узел. Он объединит аэропорт, авто- и железнодорожный вокзалы. Ключевой деталью проекта является именно новый аэропорт, который построят в 3 км от существующего, ближе к взлетно-посадочной полосе.

Проект строительства будет состоять из трех фаз. Первая уже идет и продлится до 2024 года. Вторая и третья фазы проекта рассчитаны до 2042 года. К тому времени терминал могут увеличить еще на 70 тыс кв м и оснастить дополнительными шестью телетрапами.