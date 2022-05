Власти Грузии согласились на продажу "Билайн"

5 мая. 16:46

Грузинская комиссия по коммуникациям одобрила продажу компании VEON Georgia Holding B.V. частному предпринимателю Хвиче Макацария, такое сообщение распространила сегодня ее пресс-служба.

Компания через Watertrail Industries LTD и Investico Alliance LTD владеет компанией VEON Georgia, действующей под брендом оператора связи "Билайн". У Watertrail Industries LTD - 71% акций VEON Georgia, у Investico Alliance LTD - 29%.

"Комиссия по коммуникациям приняла решение дать согласие на продажу долей физическому лицу Хвиче Макацария", - цитирует сообщение ТАСС.

В релизе указано, что бизнесмен обратился к властям с просьбой купить доли в "Билайне" 4 апреля 2022 года.