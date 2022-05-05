Чего добивается оппозиция, почему часть  депутатов может остаться без мандатов, что грозит медным рудникам страны - Анализ армянских СМИ за 29 апреля – 5 мая

Около двух недель армянские оппозиционные партии и движения организуют протестные шествия в Ереване, городах и сельских общинах Армении с призывом к консолидации против действий властей страны. Оппозиция считает, что политика властей угрожает безопасности Армении, – пишут армянские СМИ.

Оппозиция продолжает протестные акции в городах Армении

В центре Еревана, да и в большинстве других городов Армении, продолжаются протестные акции оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, - читаем на страницах интернет-издания АРКА. Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предупредила о возможных провокациях в Ереване. В частности, поступили достоверные сведения о том, что организаторы проводимых акций намерены посредством провокаций спровоцировать незаконные действия во время очередной сессии Национального собрания (парламента) республики, побудить участников акций захватить здание парламента и вынудить совершить определенные действия, тем самым дестабилизировав внутреннюю безопасность республики, нарушив общественный порядок и безопасность.

Вице-спикер, представитель оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян призвал участников Движения сопротивления предъявить требование об отставке премьер-министру Армении Николу Пашиняну, а в среду с утра в центре Еревана продолжились массовые протестные шествия, проводимые в рамках акций неповиновения оппозиционных политических партий и движений. Так, в частности, несколько часов были перекрыты Киевский мост, связывающий центр города с южными и юго-западными кварталами, эстакада с проспекта Баграмяна на улицу Касьяна, Давташенский мост, ряд других крупных транспортных развязок столицы.

Впрочем, сам Никол Пашинян прокомментировал действия оппозиции с требованием его отставки так: "Не следует поддаваться соблазну, никогда не нужно характеризовать демократию как слабость власти или государства. Сегодня демократия – международный бренд номер один Армении, и мы сохраним этот бренд. Но это не значит, что нет линий, за которыми демократия действует в полную силу и со всей строгостью своих правовых, законных, конституционных механизмов". Пашинян отметил также, что оппозиция копирует все шаги, инициированные его сторонниками в 2018 году, заявляя, что нынешний премьер пришел к власти при помощи переворота: "Теперь они либо должны сказать, что хотят устроить переворот, либо должны признать, что мы, конечно, не делали переворота, а демократическим и законным путем пришли к власти. Им кажется, что все, что они скопируют – получится".

Напомним, ранее на митинге протеста в Ереване 1 мая оппозиция заявила о старте масштабных мирных акций неповиновения. 2 мая граждане перекрыли на несколько часов ключевые улицы и перекрестки столицы, а также магистрали, связывающие спальные районы Еревана с центром, 3 мая участники Движения сопротивления перекрывали в Ереване мосты, эстакады, площади, перекрестки и улицы, блокировали въезды в столицу из областей, то же они делали и накануне, и сегодня.

Оппозиционных депутатов оставят без мандатов?

Депутаты от правящей партии "Гражданский договор" намерены обсудить и начать процесс лишения мандатов проводящих акции протеста оппозиционных депутатов, когда последними будет превышен лимит более половины неявок на заседание парламента, - пишет газета "Жоховурд". "Пресс-секретарь председателя парламента Армении Цовинар Хачатрян заявила, что это не может соответствовать действительности, так как секретариат парламента ежемесячно регистрирует и представляет отчет об отсутствии депутатов на заседаниях. Этот месяц не является исключением, и процесс никак не зависит от спикера парламента. Хачатрян, по сути, не опровергла, что такой процесс будет, однако ссылается на закон "Регламент НС"", – отмечает издание.

Медные рудники Армении обложат новыми налогами

Правительство Армении предложило новую формулу налога на рудники: те из них, которые работают с высокой прибыльностью (10% и выше), будут платить дополнительный налог. Правда, с такими показателями в стране не работает практически ни один рудник, - читаем на страницах интернет-издания Sputnik Армения. Новую формулу налога на рудники (ройялти), а также проект изменений в Налоговом кодексе и сопутствующих законах представил на заседании правительства министр финансов Тигран Хачатрян.

В августе 2020 года вдобавок к ройялти была введена пошлина на экспорт металлических концентратов. Правительство предложило такой шаг, когда с осени 2020 года мировые цены на медь начали расти и с $6,5 тыс достигли почти $10 тыс. Благодаря этой пошлине в сентябре-декабре 2021 года в бюджет было уплачено 24,6 млрд драмов, а в этом году по состоянию на 20 апреля – еще около 24 млрд. Однако эта пошлина – фиксированная, и не принимает во внимание, что цены на медь могут снизиться, и платить ее рудникам станет труднее. Поэтому ройялти и пошлины будут объединены в единую формулу, которая будет зависеть от прибыльности рудников.

Если компания задекларирует годовую прибыль до 10%, она будет платить ройялти в прежнем размере, если больше – платить дополнительный налог в 15%. Но в этом случае из налоговой базы рудника будет вычитаться ранее уплаченный ройялти, а также финансовые расходы - проценты по кредитам. Сейчас ройялти составляет от 4% с выручки рудника (не конечной прибыли, а именно валового оборота). Учитывая, что прибыльность рудников в Армении очень редко превышает 5-6%, налог на практике не превышает 5% с выручки. Ожидается, что новая формула вступит в силу с 1 января 2023 года.

Что грозит генпрокурору Армении

Занимающий должность генерального прокурора Армении Артур Давтян еще с сентября 2016 года, стоит перед дилеммой, - пишет газета "Иравунк". "Родители и родственники жертв Карабахской войны требуют, чтобы он немедленно возбудил уголовное дело в отношении действующего премьер-министра Никола Пашиняна, что для него самого крайне опасно. Следовательно, согласно циркулирующим слухам, Давтян пойдет по третьему пути: не отклонит и не удовлетворит требования, а лишь оттянет время. Вопрос в том, что в сентябре исполнится ровно шесть лет со дня его пребывания в должности. Поэтому ему придется продержаться еще несколько месяцев и только потом уже "высвободить голову". Тем более что, по слухам, в прокуратуре уже идет ожесточенная борьба за пост генерального прокурора", - отмечает автор публикации.

Армянские предприятия нарастили товарооборот

Товарооборот Армении за 4 месяца 2022 года превысил показатели прошлого года на $1 млрд, - сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, читаем на страницах интернет-издания АРКА. "Здесь определенную роль играет инфляция, но все наши исследования показывают, что ее роль может составлять 15-20%. То есть мы имели денежный оборот на $1 млрд больше в первые три месяца плюс 20 дней апреля этого года", - сказал он.

В целом внешнеторговый оборот Армении в январе-феврале 2022 года вырос на 52,4%, превысив $1,4 млрд. В числе лидеров по торговле – Россия, Китай и Иран ($90 684.2 тыс, рост - на 55,6%). В целом экономический рост Армении в госбюджете на 2022 год предусмотрен в размере 7%, а инфляция заложена на уровне 4% (±1,5%). Правительство прогнозирует, что экономика страны в 2022 году вырастет на 7%, а ЦБ в марте ухудшил свой прогноз роста экономики страны на 2022 год с предыдущих 5,3% до 1,6%, - отмечает издание.

Минздрав Армении распрощался с коронавирусом

Министерство здравоохранения Армении больше не будет подводить итоги по ситуации с коронавирусом в ежедневном режиме, а будет предоставлять такую информацию лишь раз в неделю, - пишет интернет-издание Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянского Минздрава. "3 мая 2022 года, впервые с момента начала эпидемии, в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Учитывая то, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, отныне информация о COVID-19 будет предоставляться раз в неделю", - говорится в публикации.

Россия готова выпускать в Армении газотурбинные установки

Модели газотурбин, созданные на российском предприятии "Союз", хотят внедрить в масштабное производство в Армении: это поможет республике создать новое производство, а главное – воссоздать утраченную после распада СССР школу инженерии, - пишет интернет-издание Sputnik Армения. "Российский предприниматель, генеральный конструктор АМНТК "Союз" Мкртыч Окроян выступил с предложением организовать в Армении производство малоразмерных газотурбинных установок: их модели созданы на предприятии, которое с советских времен разрабатывает и выпускает авиационные двигатели. Сейчас образцы турбин, изготовленные на "Союзе", испытывают на Балашихинском литейно-механическом заводе. Новые генераторы для выработки электроэнергии созданы с рекуперацией тепла, которое образуется при сжигании газа (теплый воздух можно использовать для отопления).

Газогенераторы будут делать на месте, начиная с выплавки корпусов из жаропрочных сплавов, а также обработки таких геометрически сложных деталей, как лопатки для турбин. Это производство станет для Евразийского союза импортозамещающим, - рассказал директор департамента стратегического развития предприятия "Союз" Степан Окроян. В 2019-20 годах в страны ЕАЭС ежегодно завозилось около 1 500 таких автономных энергетических установок - 1200 из них закупала Россия, 120 – Беларусь (что объяснимо, так как в удаленных селах и небольших городах в России легче устанавливать автономные электростанции, чем протягивать десятки километров линий электропередачи). Емкость рынка Армении, конечно, намного меньше, но отсюда можно будет отправлять генераторы в страны ЕАЭС, а также, возможно, в Иран и на Ближний Восток", - добавил Окроян.

В Армении нацелились на досрочные выборы

В Армении ряд новых и старых политических сил начали серьезно готовиться к досрочным парламентским выборам, - читаем на страницах газеты "Иравунк". "За политическими кулисами уверены, что премьер-министр Никол Пашинян уйдет. Они убеждены и в том, что переходное правительство также просуществует недолго. Следовательно, проведение общереспубликанских выборов осенью неизбежно", – отмечает издание.