Концерт азербайджанских мастеров искусств "Голос хары-бюльбюля" состоялся в США

5 мая. 16:36

В Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне прошел концерт азербайджанских мастеров искусств "Голос харыбюльбюля, сообщает Trend Life.

Организаторами выступили Торговая палата США-Азербайджан (USACC) при поддержке Минкультуры Азербайджана, посольства Азербайджана в США и Института наследия Маршалла.

Гостями мероприятия были общественно-политические деятели, члены Конгресса США, сотрудники дипломатических миссий, ведущих мозговых центров, деятели науки США, представители азербайджанской диаспоры и американской общественности.

В концертной программе в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова выступили народные артисты Назакет Теймурова, Бриллиант Дадашева, Энвер Садыгов, Эльшан Мансуров, заслуженные артисты Алиага Садиев, Аббас Багиров, Кямран Керимов, а также Арслан Новрасли и другие. Кроме того, были представлены народные композиции и мугам, эстрадные песни.