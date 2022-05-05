В центре Ростова торжественно открыли мемориал советским контрразведчикам

5 мая. 16:31

Сегодня в преддверии празднования 77-й годовщины Великой Победы в центре Ростова-на-Дону в переулке Соборном торжественно открыли мемориал 74 военным контрразведчикам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны.

"По поручению губернатора Ростовской области я хотел бы выразить слова признательности и искреннего уважения инициаторам и организаторам открытия этого мемориала. Мы помним и знаем, как самоотверженно сражались сотрудники НКВД при защите Ростова-на-Дону в 1941 году и освобождении нашего города. Эти 74 офицера, чьи имена указаны на мемориале, - подтверждение подвига войск НКВД, сотрудников госбезопасности, мы будем помнить их поименно", - рассказал на церемонии открытия заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, передает "Интерфакс".

Новый памятник расположен на месте наиболее ожесточенных боев за Ростов-на-Дону в годы войны и представляет собой композицию из гранитной звезды в центре, венка и двух плит с именами погибших контрразведчиков, которые удалось восстановить. Композицию объединяет надпись "военным контрразведчикам, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на донской земле", - рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

За период оккупации на Дону, по разным оценкам, фашистами были убиты и замучены более 180 тыс мирных жителей и военнопленных, а в боях за освобождение региона погибли около 200 тыс бойцов и командиров Красной армии.