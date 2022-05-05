Завод "Бештау электроникс" начнет выпускать моноблоки и мониторы уже летом на Ставрополье

5 мая. 16:25

Завод компьютерного оборудования заработает на Ставрополье уже летом, рассказали в пресс-службе губернатора края.

Строительство началось в октябре прошлого года, стоимость проекта превышает 600 млн рублей. Благодаря высоким темпам работ, объект планируется ввести в эксплуатацию в июне.

"Уже на первом этапе работы здесь планируется выпуск широкой линейки высокотехнологичной продукции. Основной упор будет делаться на производство моноблоков и мониторов", - цитирует сообщение ТАСС.

Завод под названием "Бештау электроникс" создают частные инвесторы в Ессентуках. Предприятие будет выпускать до 300 тыс мониторов и 150 тыс моноблоков в год. Кроме того, на нем планируется производить клавиатуры, компьютерные мыши и корпусы для системных блоков.