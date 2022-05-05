Лобовое столкновение Lada и Ford на Ставрополье унесло четыре жизни

5 мая. 16:13

Сегодня на трассе в Новоалександровском округе Ставропольского края лоб в лоб столкнулись две легковушки, есть жертвы, - сообщает краевое управление ГИБДД.

"В районе 14:10 мск на автодороге "Новотроицкое - Сенгилеевское" водитель автомобиля Lada пошел на обгон грузовика, но на встречной полосе не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Ford. От полученных травм на месте погибли оба водителя и два пассажира автомобиля Lada", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Личности погибших устанавливаются - все они одеты в строительную робу, а в багажнике автомобиля находились мешки с стройматериалами, - отмечается в пресс-релизе.