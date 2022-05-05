Дети-велосипедисты попали под колеса автомобиля на "зебре" в Георгиевске

5 мая. 15:58

Машина сбила двух несовершеннолетних велосипедистов в Георгиевске, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, накануне примерно в 20.00 на улице Калинина водитель "Лады Калины" проехал на красный свет и сбил двух подростков, переезжавших дорогу на велосипедах по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. Затем "Калина" въехала в стоящий "Ниссан Альмера" и пешеходные ограждения.

"13-летний и 11-летний велосипедисты с тяжелыми травмами доставлены в больницу", - отметили в полиции.

За рулем машины оказался 30-летний местный житель. За последние два года он несколько раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

На этот раз на него было составлено три административных материала: за проезд на красный свет, за отсутствие страховки и за технические неисправности транспортного средства. Идет проверка, устанавливается степень ответственности участников.