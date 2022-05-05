Младенец пострадал в ДТП в Карабудахкентском районе

5 мая. 15:44

Семимесячный ребенок пострадал в автоаварии в Карабудахкентском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне в 13:40, на 18-м километре автодороги "Манас-Сергокала-Первомайское", 22-летний житель Левашинского района, будучи за рулем "ВАЗ-217230", при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с "BA3-21104" под управлением 31-летнего жителя Сергокалинского района.

B результате водитель первой машины и пассажиры второй - 22-летняя девушка и ее 7-месячный ребенок, который в момент столкновения был на руках у матери - с различными телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

В "ВАЗ-217230" был еще один ребёнок: он сидел в детском автокресле и не пострадал.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.