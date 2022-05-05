В ОЭЗ "Грозный" будут делать электродвигатели и выключатели

5 мая. 15:44

Власти Чечни намерены наладить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Грозный" производство электродвигателей и генераторных вакуумных выключателей высокого напряжения, - сообщил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.

"Общая стоимость проекта составляет 760 млн рублей, он окупит себя в течение пяти лет. Он предполагает строительство завода по производству электродвигателей и генераторных вакуумных выключателей высокого напряжения, являющихся важнейшим оборудованием распределительных сетей", - рассказал министр, передает ТАСС.

Генераторные вакуумные выключатели благодаря своей конструкции и высокой производительности идеально подходят как для модернизации существующих электростанций, так и для оснащения новых.

Завод заработает к 2024 году: в первом квартале года планируется выпуск четырех единиц продукции с последующим увеличением до девяти в квартал. С 2025 года выпуск генераторных вакуумных выключателей в сборе составит 36 единиц в год, - добавил глава Минэкономразвития Чечни.