Школы и соцучреждения пришлось эвакуировать в Пятигорске

5 мая. 15:29

Несколько анонимных сигналов о "взрывных устройствах" и "опасных веществах" были получены сегодня в Пятигорске, написал глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

"Поступила информация о минировании городского суда и мирового суда, а также управления соцподдержки. Рассылка писем с угрозами о нахождении опасных веществ поступает в наши школы", - пояснил он.

Градоначальник подчеркнул, что по всем сигналам работают правоохранители.

Сотрудники учреждений и школьники эвакуированы, дети отпущены по домам.