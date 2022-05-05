В Приэльбрусье началось строительство новой больницы

5 мая. 15:16

В сельском поселении Эльбрус в курортной зоне Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии стартовали работы по строительству участковой больницы, - сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ КБР.

"С учетом роста туристического потока на горнолыжный курорт Приэльбрусье создание современного медицинского учреждения, которое в летний период будет работать как центр по борьбе с аллергией, а во время горнолыжного сезона - как травматологическое отделение, является очень важным", - прокомментировали в министерстве, передает ТАСС.

Новая трехэтажная больница на 70 коек поможет значительно снизить нагрузку на существующую Эльбрусскую участковую больницу, которая обслуживает селения Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Терскол, а также территории полян Чегет и Азау. К тому же действующая больница серьезно устарела –она была построена в 1936 году.