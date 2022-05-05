В отелях Дербента не осталось свободных мест на летний сезон

5 мая. 15:15

Туристы забронировали все места в отелях Дербента на летний сезон, в городе ожидается значительное увеличение числа гостей по сравнению с предыдущим годом, заявил глава пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов.

"Дербент в 2021 году посетили порядка 400 тыс человек, в этом году мы ожидаем значительный рост. На самолеты огромное количество билетов уже зарезервировано, также в городе забронированы все гостиничные номера на весь туристический сезон", - цитирует Раджабова ТАСС.

По его словам, в Дербенте благоустроили шесть исторических районов, открыли новое общественное пространство в продолжение полюбившейся горожанам улицы Мамедбекова. Также он отметил, что завершается строительство мультимедийного фонтана в парке Низами Гянджеви.

"Еще одна локация появилась в сосновом бору, расположенном рядом с крепостью Нарын-кала, там разворачивается экопарк на территории 60 га. В этом сезоне он будет доступен после благоустройства первых двух этапов", - добавил он.