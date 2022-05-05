Водитель иномарки сбила двух школьниц на тротуаре в Шымкенте

В Шымкенте иномарка сбила двух сестер-школьниц, стоявших на тротуаре. О ДТП пишут казахстанские СМИ.
Авария случилась сегодня рано утром. Водитель Hyundai пыталась избежать столкновения с другой машиной, но не справилась с управлением и выехала на тротуар, где ждали зеленого света две школьницы.
Как передает Otyrar.kz, автомобиль сбил детей и врезался в столб. Школьниц из начальных классов доставили в детскую больницу с травмами.
На водителя составлен протокол по ч.2 ст.610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью).
Оба автомобиля помещены на штрафстоянку.