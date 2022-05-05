Запад не смог настроить Индию против Москвы

США и Европейский союз делают все, чтобы оказать максимальное санкционное давление на Россию. При этом в западном сообществе зреет все большая уверенность, что в одиночку они не справятся. Ведь большая часть стран мира не вводила санкций против России. Странам НАТО нужно, чтобы к ним присоединились два крупных игрока в мировой экономике - Китай и Индия.

С конца марта НАТО предпринимает большие усилия, чтобы перетянуть Индию на свою сторону. Тогда в Нью-Дели отправилась министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Миссия оказалась неудачной, индусы отказались принять точку зрения Запада на украинские события. Британцы взяли паузу, а в Нью-Дели вылетели госсекретарь и министр обороны США. На встрече с индийскими коллегами 12 апреля Энтони Блинкен и Ллойд Остин договорились укрепить сотрудничество двух стран в области обороны и космической сфере.

Визит американцев, к слову, последовал сразу после поездки в Индию главы МИД РФ Сергея Лаврова. Российский министр обсудил с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром перспективу создания альтернативной SWIFT платежной системы, торговлю в рублях и рупиях, а также продажу российской нефти с 20-процентной скидкой. Так что у Госдепа и Пентагона задача была крайне сложная. Поездке американцев предшествовало просочившееся в СМИ требование президента США Джо Байдена к премьеру Индии Нарендре Моди не покупать у России нефть. Несмотря на призыв Блинкена "осудить все более жесткие действия Москвы", Джайшанкар ограничился словами о том, что Индия "за срочное прекращение насилия", "против конфликта" и "за диалог и дипломатию".

После провала американцев за дело взялся премьер-министр Великобритании. Борис Джонсон привез в Нью-Дели торговое соглашение между Индией и Соединенным Королевством. Его подписание ожидается осенью текущего года. Британец объявил о "новом и расширенном" партнерстве в области обороны и безопасности, а также предложил совместную разработку истребителей. Чтобы задобрить своего коллегу Нарендру Моди, он подчеркнул, что Индия - "крупнейшая демократия в мире". Однако никакие договора, никакие истребители не давали нужного эффекта. Индийская сторона опять подчеркивала необходимость "немедленного прекращения огня на Украине" и "дипломатии для решения вопросов". Джонсон даже обиделся, когда ему предложили передвигаться на "Ми-17", и он потребовал заменить российский вертолет на американский.

Континентальные европейцы решили действовать более умно. Они не поехали в Индию, а приняли Моди у себя в Берлине и Париже. На любезности в адрес Индии канцлер Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон не поскупились. Шольц организовал почетный караул и оградил Моди от вопросов назойливых проукраинских журналистов, а Макрон тепло обнял индийского коллегу во дворе Елисейского дворца. Германия предложила Индии вложить 10 млрд евро в совместные проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и защиты климата. Кроме того, Шольц как лидер сопредседательствующей в G7 страны дал добро на приглашение Индии на следующий саммит "Семерки" в Баварии в конце июня.

Однако даже умеренным Франции и Германии не удалось добиться уступок от Индии. Под той частью совместного заявления Моди и Макрона, где осуждается "агрессия против Украины", нет подписи индийского лидера. Индия максимум готова осуждать убийства мирных жителей без уточнения виновника и призывать к "немедленному прекращению боевых действий" на Украине. Такое поведение Индии объясняется тем, что она, так же как и Китай, видит в конфликте России и Запада для себя уникальный шанс. Индия будет получать максимум выгод от обеих конфликтующих сторон - от ЕС и США оружие и инвестиции в ВИЭ, а от России - нефть по гигантскому дисконту. Индия, хоть и считается демократией, но действует в первую очередь во имя национальных и экономических интересов, а не мифических идеалов Запада.