Ставрополье намерено развивать пищевую промышленность

5 мая. 14:52

Ставропольские инвесторы намерены до конца года реализовать в крае 30 проектов в пищевой промышленности, торговле и общественном питании на сумму в 22 млрд рублей - на треть больше, чем в 2021 году, - сообщили в пресс-службе регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

"В 2022 году в курируемые комитетом отрасли по поручению губернатора края Владимира Владимирова планируется привлечь порядка 22 млрд рублей, что на 33% больше, чем в прошлом году. Задача серьезная, поэтому мы прорабатываем все варианты: "коробочные решения" для бизнеса, меры поддержки, прямое взаимодействие с финансовыми организациями, фондами", - цитирует слова председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Дениса Полюбина ТАСС.

Годом ранее в пищепром и сферу торговли Ставрополья было вложено свыше 16,5 млрд рублей - 7% от всего объема инвестиций в край, что позволило реализовать 16 инвестиционных проектов: семь предприятий созданы с нуля, на девяти проведена модернизация производства.