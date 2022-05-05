Легенды советского и российского футбола приехали в Дагестан

5 мая. 14:50

Известные в прошлом футболисты прибыли в Махачкалу, чтобы принять участие в товарищеском матче между ветеранами российского и дагестанского футбола.

Среди гостей – вице-чемпион Европы 1988 года, бронзовый призер Олимпиады-1980, обладатель приза "Лучший вратарь мира" в 1988 году Ринат Дасаев, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и дважды – Кубка России, победитель суперкубка Германии Владимир Бесчастных, дважды призер чемпионата России, обладатель Кубка России Олег Корнаухов, пишет "АиФ-Дагестан".

Товарищеская встреча состоится на обновленном поле Республиканской детско-юношеской спортивной школы. Здесь также пройдет финал Школьной футбольной лиги – турнира среди учащихся общеобразовательных учреждений республики, участниками которого станут более 200 школьников 5-8 классов.