Подозреваемый в убийстве дочери экс-главы полиции Котайка задержан в Армении

5 мая. 14:43

Мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены, дочери бывшего начальника полиции Котайской области, задержан в Армении. Такое сообщение распространила пресс-служба силового ведомства.

В нем говорится, что этой ночью тело 44-летней Татевик Абраамян со следами насилия в области шеи и лица было найдено в одном из домов Еревана, пишет Sputnik Армения.

По предварительным данным, вечером 4 мая супруги поссорились, и 30-летний муж нанес жене травмы, несовместимые с жизнью.

Назначена судмедэкспертиза, подозреваемый задержан. Идет предварительное следствие.