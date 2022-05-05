Минэнерго предлагает разрешить экспорт СПГ с севера России

5 мая. 14:23

Министерство энергетики России предлагает разрешить экспорт сжиженного природного газа с участков недр на севере страны. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предусмотрено предоставление исключительного права на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67 градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и (или) попутного нефтяного газа, добываемого на указанных участках недр", - цитирует пояснительную записку к документу ТАСС.

В министерстве пояснили, что эти месторождения находятся в Красноярском крае, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, они удалены на большое расстояние от единой системы газоснабжения, поэтому монетизация газа с них экономически целесообразна лишь за счет производства СПГ.