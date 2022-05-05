ДТП в Неклиновском районе Дона унесло жизнь молодого водителя

5 мая. 14:12

Сегодня утром в автомобильной аварии на 74 км автодороги "Ростов-Таганрог" погиб молодой водитель, - сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП случилось около семи часов утра в Неклиновском районе. По предварительным данным, 20-летний парень ехал в Таганрог на Chevrolet Lanos, и, выехав на встречную полосу движения в запрещенном месте, он врезался в Lada Kalina, - передает "АиФ-Ростов".

Виновник ДТП погиб на месте. 33-летний водитель "Лады", а также его пассажиры – дети шести и восьми лет - получили травмы и доставлены в больницу, сейчас их обследуют врачи.