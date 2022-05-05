Неизвестные "заминировали" детские сады в Дагестане

5 мая. 14:09

Стражи порядка проверяют детские сады после сообщений о минировании в Махачкале и Каспийске, об этом рассказал информированный источник.

"Детей из нескольких детских садов эвакуировали и отдали родителям после сообщений об угрозах терактов в детских садах", - цитирует его "Интерфакс".

Взрывотехники и кинологи проводят проверку зданий на наличие взрывных устройств.

В пресс-службе администрации дагестанской столицы подтвердили, что несколько детсадов пришлось эвакуировать после сообщений о минировании.