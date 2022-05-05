Армения переходит на сторону США? 

5 мая. 14:00

В начале мая, пока ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, а США объявляют своей целью "стратегическое и военное поражение Москвы", глава МИД Армении и правая рука армянского премьер-министра Арарат Мирзоян прибыл в Вашингтон с пятидневным рабочим визитом. За первые четыре дня поездки он успел провести переговоры с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном, администратором USAID Самантой Пауэр и президентом NDI Дереком Митчеллом, а также подписать меморандум об армяно-американском сотрудничестве в ядерной энергетике.

На обеих встречах высокого уровня Арарат Мирзоян выражал благодарность американскому государству за поддержку демократии в Армении. Блинкен, Пауэр и Митчелл со своей стороны отмечали важность дальнейшего укрепления отношений США и Армении "в соответствии с нашими общими демократическими ценностями".

На фоне жесточайшего давления США на Россию, переросшего в де-факто экономическую войну Запада против Москвы, подобное поведение российского союзника Армении вызывает ряд вопросов. Во-первых, зачем в целом Еревану понадобился в такое сложное время визит ближайшего соратника Никола Пашиняна в Вашингтон? Зачем он США, понятно, американские власти написали все прямым текстом в пресс-релизах: они заинтересованы в переходе Армении на американскую сторону в борьбе против России – недаром встреча Мирзояна с Блинкеном была охарактеризована как "начало Стратегического диалога между США и Арменией".

В Армении не могут не понимать, каковы интересы США в этом "Стратегическом диалоге", и все-таки отвечают на американский запрос, хотя любой шаг в этом направлении является, по сути, предательством своего союзника, против которого Вашингтон и предлагает дружить Еревану. Что это означает? Власти Армении открыто готовятся перебежать к "западным партнерам"? Цена, которую предлагают США за предательство, устраивает Пашиняна и его людей? Если судить по официальным документам визита Мирзояна в Вашингтон, это действительно так.

Меморандум о сотрудничестве в ядерной энергетике, под которым стоят подписи Мирзояна и Блинкена – это нонсенс с точки зрения реалий. Единственным партнером армянских энергетиков по эксплуатации и модернизации Армянской АЭС является "Росатом", обеспечивающий станцию и топливом, и технологиями, и специалистами, и ремонтом, а других объектов ядерной энергетики в республике нет. Опять же, что означает этот меморандум? Армянские власти перестала устраивать российская компания, и они хотят сменить партнера, заодно передав американским энергетикам российские ядерные ноу-хау? Если меморандум имеет лишь политическое измерение, то и оно для России содержит негативный посыл: союзник соглашается на сотрудничество с противником.

Не меньше вопросов вызывают и встречи с руководителями двух антироссийских внешнеполитических структур США – Агентства по международному развитию и Национального демократического института. И USAID, и NDI известны как организации, под вывесками которых в различных странах готовятся "цветные революции" и реализуются русофобские программы. USAID было выдворено из России в 2012 году, а NDI признан нежелательным в РФ в 2016 году. При этом на территории российского союзника Армении офисы обеих структур действуют, и режим Пашиняна не раз подчеркивал значимость их деятельности для укрепления армянской демократии. Мирзоян в эти дни прямо заявил о "важности открытия в Армении офиса NDI после "бархатной революции".

Но почему Ереван так важно сотрудничество с Вашингтоном здесь и сейчас? На этот вопрос он обязан дать ответ Москве.