Дороги Краснодара обновят до начала лета

5 мая. 13:52

Власти Краснодара планируют обновить городские дороги до начала лета, - написал в своем Telegram-канале мэр краевого центра Андрей Алексеенко.

Сейчас уже обновлены 14 из 33 дорог, а работы на еще девяти подходят к завершению. Если позволят погодные условия, то дороги по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" будут приведены в порядок до 31 мая, - написал градоначальник, передает "АиФ-Юг".

На ямочный ремонт городских дорог выделено 11,6 млн рублей. На эти средства будет отремонтировано более 50 участков. При составлении перечня дорог, нуждающихся в ремонте, было учтено мнение горожан, - прокомментировали в мэрии города-курорта.

После выполнения всех запланированных на текущий год работ планируется приступить к работам из плана на 2023 год.